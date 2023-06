Bardzo dobry występ młodego badmintonisty z Przemyśla Aleksandra Bandrowicza

Był to na tyle udany występ, że w klasyfikacji ogólnopolskiej U13 Aleksander Bandrowicz zakończył sezon na 10 pozycji. Zważywszy na fakt, że aż 8 zawodników przed nim to zawodnicy, którzy przeskakują do wyższej kategorii (U15), to w swoim roczniku (2011) jest drugi w Polsce. Trenerem Olka jest Mariusz Bienia. Wsparcia zawodnikowi udzielają Miasto Przemyśl, FHU Metpol, RESZKA i Victor Polska. Na co dzień Olek jest uczniem klasy mistrzostwa sportowego o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyślu.