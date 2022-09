Budżet obywatelski w Przemyślu. Ogłoszono listę projektów, na które można głosować Norbert Ziętal

W Przemyślu ogłoszono listę projektów do budżetu obywatelskiego edycji 2023. Nie jest ona ostateczna, gdyż możliwe są jeszcze odwołania. Pixabay

Została ogłoszona lista zaproponowanych przez mieszkańców zadań do budżetu obywatelskiego Przemyśla na 2023 rok. Nie jest jeszcze ostateczna, gdyż do 27 września jest czas na składanie ewentualnych odwołań, odnośnie do odrzuconych projektów.