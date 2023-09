"Cudze chwalicie, swego nie znacie..." Odkrywanie skarbów gminy Żurawica po raz trzeci [ZDJĘCIA]

Za nami III edycja imprezy "Cudze chwalicie, swego nie znacie... czyli jakie skarby w gminie Żurawica mamy". Na zaproszenie wójta gminy Tomasza Szeleszczuka do Żurawicy znów ściągnęły tłumy. Po raz kolejny, dzięki życzliwości właściciela Fortu XII Werner Sławomira Golonki to właśnie równie tajemniczy co majestatyczny, otoczony soczystą zielenią obiekt Twierdzy Przemyśl stał się areną niezapomnianych przeżyć.

- Tegoroczne wydarzenie miało szczególny wymiar. Połączone zostało z okrągłym jubileuszem 25-lecia istnienia jednego z naszych najjaśniejszych skarbów – Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej w Żurawicy pod batutą maestro Jana Łaskarzewskiego. Wielkie święto naszych „dęciaków” nie mogło być uczczone inaczej… Zagrany przez naszych młodych muzyków koncert porwał słuchaczy, a zaprezentowane przez nich marsze – podobnie jak specjalnie zaaranżowane na tę okazję największe standardy muzyki rozrywkowej – rozpłynęły się po najgłębszych zakamarkach fortu jak rzeka doskonałych dźwięków - informuje Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.