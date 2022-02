Dla kogo pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg? Na liście inwestycje z Przemyśla i powiatu przemyskiego

W naszym województwie dofinansowanie uzyska 108 zadań: 33 powiatowe i 75 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 230 kilometrów dróg: 121 km powiatowych i 109 km gminnych.

- Wsparcie polskiego rządu to nie tylko spektakularne projekty jak Via Carpatia. To także niewielkie, ale bardzo ważne drogi gminne i powiatowe. W ramach Funduszu środki trafiają blisko ludzi, do samorządów, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników i komfort podróżowania drogami lokalnymi - podkreśla wojewoda Ewa Leniart.