Nowy przystanek kolejowy w Przemyślu i inne inwestycje w regionie. PKP PLK podpisały umowy na 12,5 mln złotych

- Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to inwestycja w lepszy dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach i miastach, także w województwie podkarpackim. Poprawa warunków obsługi na peronach będzie sprzyjać wyborowi kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.