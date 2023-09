Gmina Żurawica uczciła pamięć bohaterów II wojny światowej [ZDJĘCIA]

– Czwarty rozbiór Polski pokazał, że tak naprawdę, mimo sojuszy, które mieliśmy zawarte z Francją i Wielką Brytanią, w obliczu agresji jesteśmy zdani na własne siły. Pamiętajmy o tym, że nawet najdoskonalsze sojusze, nawet najwierniejsi sprzymierzeńcy nie są w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwa, jeżeli my sami nie zadbamy o to, aby nasza armia i nasze społeczeństwo były silne, odważne i świadome swojej tendencji do dążenia do niepodległości – powiedział wójt gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk.