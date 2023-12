Promocja drugiej części albumu "Przemyśl miasto zabytków Wehikuł Czasu" [WIDEO]

- Temat grupy na Facebooku się spodobał, coraz więcej ludzi dołączało, coraz więcej ludzi dzieliło się tym, co ma. Pojawiały się coraz to nowsze, ciekawsze zdjęcia. W końcu narodziła się idea, żeby to jakoś przekuć w czyn, czyli żeby pojawił się album nie tylko w wersji wirtualnej, ale tak, żeby można było fizycznie wziąć go do ręki. W efekcie mamy już drugi tom albumu - opowiada Marek Janowski.