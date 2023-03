Grzegorz Lato spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Zadąbrowiu [ZDJĘCIA]

Lato zachęcał młodzież do pracy nad sobą, pokonywania słabości i realizowania marzeń. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły w Zadąbrowiu, przedstawiciele gminy Orły, przedstawiciele zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i mieszkańcy Zadąbrowia, szczególnie zawodnicy i działacze klubu Wesoła Zadąbrowie.

Grzegorz Lato reprezentował Polskę w latach 1971–1984. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta, jako prawy napastnik wybrany do jedenastki stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeden z czterech polskich piłkarzy mających co najmniej 100 występów w drużynie narodowej. Z reprezentacją Polski trzykrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata (1974 – 3. miejsce, król strzelców z 7 golami, 1978, 1982 – 3. miejsce), podczas których zdobył 10 bramek, co jest rekordem w historii występów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Dwukrotnie wystąpił na igrzyskach olimpijskich (1972 – złoty medal, 1976 – srebrny medal).