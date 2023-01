Koncert świąteczno-noworoczny w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- Pod tą nazwą ukryła się premierowa, świąteczna odsłona projektu Leszko Unplugged, czyli muzyczne spotkanie zjawiskowej wokalistki Karoliny Leszko („The Voice of Poland”, „Must be the music”, „The Four”) oraz czarodzieja fortepianu Dawida Makosza z żeńskim kwartetem smyczkowym Con Affetto, który tworzą absolwentki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Gościem specjalnym tego wydarzenia była znakomita wokalistka Yeremi Kordos (Kuba) - mówi Tomasz Beliński z Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.