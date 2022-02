Małżeństwo spod Przemyśla oszukane metodą na BLIK-a. Oszustka ukradła im 1100 zł. Jak tego dokonała?

W poniedziałek policjanci przyjęli zawiadomienie od 44-letniej mieszkanki powiatu przemyskiego o oszustwie. Z przekazanych przez nią informacji wynikało, że jej mąż, na jednym z portali ogłoszeniowych, oferował do sprzedaży dwie pompy obiegowe.

Skontaktował się z nim potencjalny nabywca. Oszustka za pośrednictwem popularnego komunikatora skontaktowała się ze sprzedającymi i po wyrażeniu chęci zakupu i opłaty za przesyłkę, przesłała im link do łudząco podobnej witryny tej platformy. Córka, pomagając ojcu w transakcji, otworzyła link i wpisała dane dostępowe do banku. Transakcja nie powiodła się. To nie zaniepokoiło jednak nikogo, ponieważ była niedziela i sprzedający myśleli, że to problemy z łącznością bankową.