Konkurs Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Czym Jest i kim może zostać zwyciężczyni?

Organizatorzy informują, "konkurs Miss Województwa Podkarpackiego jest wydarzeniem, którego zadaniem jest wniesienie świeżości i nowej jakości w wizerunek lokalnych konkursów piękności. Wybory te pełnią funkcję pełnoprawnych eliminacji do najbardziej prestiżowego ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss". Tytuł Miss Podkarpacia to nie tylko zaszczyt, ale także szansa na spełnienie marzeń. Dla wielu młodych kobiet, udział w konkursie to początek kariery w modelingu lub reklamie.