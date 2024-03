Plebiscyt "Nowin" ONA i ON. Oto pary zgłoszone z Przemyśla i powiatu przemyskiego

Powstaną dwie galerie , w których osobno zaprezentujemy pary, które są ze sobą mniej niż siedem lat oraz te, które cieszą się dłuższym stażem związku. Przesłane zdjęcie nie musi być profesjonalną fotografią . Może to być zwykłe zdjęcie, choćby selfie wykonane telefonem komórkowym.

- Kochać to nie znaczy zawsze to samo - słowa znanej piosenki przypomina Anna Geisler, koordynatorka akcji i dodaje: - Choć wiele jest definicji miłości, wszystkie łączy to samo - poczucie szczęścia z przeżywania razem każdego dnia. Miłość jest piękna w każdym wieku i to chcemy pokazać w naszej akcji. Czekamy na zdjęcia zarówno tych, którzy niedawno się poznali, jak i tych, którzy przeżyli wspólnie wiele lat.

14 lutego, w dniu Święta Zakochanych, ukaże się w specjalny dodatek do gazety ze zdjęciami zgłoszonych par. Znajdą się w nim zdjęcia przesłane do czwartku 8 lutego do końca dnia.

Najsympatyczniejsze pary

wybiorą nasi Czytelnicy

Spośród wszystkich par, w każdej z dwóch kategorii (do siedmiu lat i powyżej siedmiu lat związku), osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, w głosowaniu Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary. Zwycięzców zaprezentujemy w specjalnym dodatku do gazety, który ukaże się w kwietniu. Laureaci otrzymają także nagrody - vouchery na fotoobraz czyli wydrukowane w dużym formacie na płótnie wybrane przez siebie zdjęcie. Taki fotoobraz to wspaniała, romantyczna ozdoba salonu lub sypialni.

Nagród będzie oczywiście więcej. Dziesięć par w każdej z dwóch kategorii akcji, które wśród zwycięzców z miast i powiatów zdobędą najwięcej głosów, otrzyma zaproszenia na profesjonalną, romantyczną sesję zdjęciową dla dwojga.

Trzy pary ze szczytu wojewódzkich rankingów w każdej kategorii otrzymają zaproszenia na weekendowy pobyt w SPA.

Zdjęcia par, które w obu kategoriach zdobędą najwięcej głosów w skali województwa trafią na okładkę specjalnego dodatku do gazety!

Główna nagroda:

Najważniejszy będzie jednak awans do finału akcji ONA i ON, w którym główną nagrodą będzie 50 000 złotych na realizację marzeń.