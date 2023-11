Policja z Mielca nowych funkcjonariuszy szuka przez... urząd pracy

Jeden od razu wskazał na sąsiednie ogłoszenia mieleckiego PUP.

- Pomocniczy robotnik budowlany, pensja od 5200 złotych brutto. Kierowca międzynarodowy, od 6 do 7 tys. plus premia. Spawacz mig - mag od 8 tys. zł brutto. Robisz swoje, po pracy niczym się nie przejmujesz, żadnych ograniczeń czy rygoru. Jak ktoś ma konkretny fach w rękach to nigdy się nie zdecyduje - ocenia policjant. Choć, jak dodaje, "u prywaciarza dzisiaj robisz, jutro nie". W służbie jest większa pewność zatrudnienia.