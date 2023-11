Prasówka 12.11.2023 z całego tygodnia w Przemyślu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co roku 11 listopada w gminie Medyka bardzo podniośle obchodzone jest Święto Niepodległości. Za każdym razem jest to okazja do wspólnego świętowania tak ważnego wydarzenia w dziejach Polski.

Wiele różnych wydarzeń i imprezy zostało przygotowanych w Dubiecku dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania niepodległości.

Sprawdziliśmy, w których gminach województwa podkarpackiego - w przeliczeniu na jednego mieszkańca - produkowanych jest najwięcej śmieci. Zobaczcie nasz ranking.