Prasówka 7.05.2023 z całego tygodnia w Przemyślu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Przemyśla, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są skutki jedzenia kapusty kiszonej. To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę”?

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 7.05.2023. 30.04 - 6.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są skutki jedzenia kapusty kiszonej. To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę Kiszona kapusta cieszy się dużą popularnością. Wiele osób coraz częściej próbuje ją samodzielnie ukisić. Jak się okazuje, warto jeść kapustę kiszoną i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę kiszoną? Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety? Zobacz! 📢 Takie są najlepsze kwiaty do posadzenia na balkonie. Te rośliny możesz już mieć na balkonie lub tarasie w swoim domu 7.05.2023 Początek wiosny to idealny czas na posprzątanie balkonu po zimie i rozpoczęcie urządzania go na nowo. Oto najlepsze kwiaty na balkon oraz taras. Będą pięknie rosły nawet w trudnych warunkach. Kolorowe rośliny to idealne dopełnienie balkonu lub tarasu, na których chętnie wypoczywamy wiosną oraz latem. Te kwiaty są odporne na upały. Sprawdź, które rośliny idealnie się nadają do uprawy na balkonie.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2023. Wybieramy najsympatyczniejsze KGW w powiecie przemyskim Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Nowiny" i "Echo Dnia Podkarpackie", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro".

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przyznano Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla [ZDJĘCIA, WIDEO] Tradycyjnie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja kończy uroczysta Sesja Rady Miejskiej w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. W jej trakcie Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu odebrało Doroczną Nagrody Miasta Przemyśla.

📢 Giełda Wschód w Skołoszowie. Sprawdź, czym handlowano 6 maja [WIDEO, ZDJĘCIA] Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 6 maja na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Bitwa kucharzy Wschód - Zachód w Hotelu Arłamów. Kto wygrał? [ZDJĘCIA, WIDEO] W Hotelu Arłamów odbyła się bitwa dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą kucharzy. Pojedynek Wschód kontra Zachód stoczyli Piotr Porada, szef kuchni w Arłamowie i Bogumił Przybylak, szef kuchni w poznańskiej restauracji Młyńska 12. Rok temu był remis, a kto zwyciężył tym razem? 📢 4 lata Męskiego Różańca w Przemyślu. Co wiemy o tej społeczności? Rozmowa z Dariuszem Laskiem [ZDJĘCIA, WIDEO] Od czterech lat w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Przemyślu, w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów, gromadzą się mężczyźni. Wyznają swoją wiarę, przychodząc z synami modlić się i wynagradzać Niepokalanemu Sercu Matki Bożej bluźnierstwa. Co tak naprawdę wiemy o tej społeczności? Posłuchajcie naszą rozmowę z Dariuszem Laskiem, inicjatorem powstania Męskiego Różańca w Przemyślu.

📢 Uroczystość pod pomnikiem żołnierzy, którzy bronili gminę Bircza przed niemcami i UPA [ZDJĘCIA] W piątek w Hucie Brzuskiej k. Birczy odbyły się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Lokalnej Samoobrony, którzy bronili ludności gminy Bircza zarówno w czasie okupacji niemieckiej i przed terrorem nacjonalistów ukraińskich po zakończeniu II wojny światowej. 📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze [7.05.2023] Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [7.05.2023] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Oto najnowszy sprzęt z demobilu. Auta, przyczepy, instrumenty muzyczne, sprzęt budowlany i rolniczy 6.05.2023 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą kosiarki, betoniarki, instrumenty muzyczne i narzędzia. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 6.05.2023. 📢 Jak wyglądała matura w PRL? Zobacz zdjęcia. Pewne rzeczy pozostały niezmienne Matura to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. Egzamin, który decyduje o dalszej drodze edukacyjnej. Dziś nie tylko to, czy zdamy maturę, ale także, z jakich przedmiotów piszemy ten egzamin otwiera lub zamyka drzwi do różnych kierunków studiów. Kiedyś oprócz matury kandydaci na studia musieli pisać egzaminy wstępne na uczelnie. Tak było również w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wyglądała matura w PRL.

📢 Poznaj 5 krajów, do których nie powinieneś jechać w tym roku Departament Stanu USA odradza wyprawy do tych 5 krajów. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w tym roku.

📢 Kobiety o tych imionach mają powodzenie u mężczyzn. Taka jest moc imion! Twoje też tu jest? Mówi się, że imiona mają wielką moc. Nie bez przyczyny rodzice, zanim nadadzą dziecku imię, długo zastanawiają się i rozważają, który wybór będzie najlepszy. W pewien sposób imię determinuje w jakimś stopniu nasz charakter. Kobiece i męskie imiona mają swoje znaczenie. Są tez takie imiona, które są wyjątkowo atrakcyjne dla płci przeciwnej. Mamy listę imion żeńskich - kobiety, które je noszą, mają zwykle duże powodzenie u mężczyzn. Czy twoje imię też jest na tej liście? Sprawdź.

📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć.

📢 XX-lecie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej [ZDJĘCIA] W restauracji "Murowanka" w Ostrowie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu XX-lecia Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej. Wręczono medal XX lat PKK, legitymacje członkowskie i legitymacje członka honorowego PKK. 📢 Małgorzata Sumiec odebrała odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" W środę w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, wicewojewoda Jolanta Sawicka wręczyłam odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" Małgorzacie Sumiec w uznaniu dla jej osiągnięć pedagogicznych oraz zaangażowanie w upowszechnianie kultury. Pani Małgorzata jest nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego w Przedszkolu nr 3 w Przemyślu.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

iPolitycznie - szorstka przyjaźń między PiS a Suwerenną Polską