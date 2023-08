Prasówka tygodniowa z 13.08.2023 w Przemyślu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 20:30 na drodze wojewódzkiej nr 884 w Wapowcach pod Przemyślem. Kierujący fiatem jadąc w kierunku Dubiecka, nie dostosował prędkości do warunków i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto wjechało do rowu.

W piątek 11 sierpnia na parkingu dolnej stacji wyciągu narciarskiego w Przemyślu odbyła się kolejna miejska potańcówka. Wydarzenie zorganizował Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a muzykę na żywo zapewnił dj Przemek. Następna potańcówka 25 sierpnia.