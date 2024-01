Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Przemyślu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 14 w Medyce w powiecie przemyskim. Kierująca toyotą, mieszkanka pow. przemyskiego jadąc w stronę miejscowości Torki zjechała z drogi do przydrożnego rowu i dachowała. Autem podróżowały w sumie 3 osoby w tym dziecko. Pogotowie ratunkowe zabrało kierującą do szpitala na badania.

1 lutego 2024 r. pracę rozpoczną powiatowe komisje lekarskie, które będą określały zdolność do służby wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. W tym roku wezwanie na komisję wojskową otrzyma około 230 tys. osób.

"Listy z piekła" to krótkometrażowy film, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, których akcja rozgrywa się w 1940 roku w Przemyślu, przy Placu Dominikańskim. Do więzienia sowieckiego NKWD trafia przemyślanka, jej pobyt tam to piekło. Zdjęcia do filmu trwały cztery miesiące, a filmowcy-pasjonaci zrealizowali je bez złotówki dofinansowania.

Do zdarzenia doszło w czwartek na ul. Krakowskiej w Przemyślu. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania kierującą oplem.

Do zdarzenia doszło w czwartek na alei Dmowskiego w Przemyślu. W zderzeniu trzech pojazdów poszkodowana została jedna osoba.