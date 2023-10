Prasówka z września 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Przemyślu? Bądź na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Przemyśla czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przegląd września 2023 w Przemyślu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Piknik na osiedlu Salezjańskie w Przemyślu [ZDJĘCIA] Dzisiaj na os. Salezjańskie w Przemyślu odbył się piknik osiedlowy. Było to pożegnanie lata i oficjalne otwarcie wyremontowanego boiska. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 30.09.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 30 września - Dzień Chłopaka. Oto najlepsze, najśmieszniejsze, najzabawniejsze memy 30 września to święto wszystkich chłopców, zarówno tych małych jak i tych trochę większych. A że to wesoło i przyjemne święto to doczekało się memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

Prasówka październik Przemyśl: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Przemyśla. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Coraz bliżej do otwarcia sklepu społecznego w Przemyślu Idea otwarcia sklepu społecznego w Przemyślu pojawiła się wiele miesięcy temu, za sprawą radnego Bartłomieja Barczaka. Władze miasta wsparły ten pomysł przekazując na jego działalność lokal przy ul. Sportowej 12. Po kolejnych konkursach, wyłoniono także jednostkę, która będzie prowadzić sklep dla niezamożnych osób - jest to Fundacja Wolne Miejsce. dzisiaj, 29 września, odbyło się formalne przekazanie lokalu i kluczy prezesowi zarządu Fundacji Mikołajowi Rykowskiemu.

📢 Wybory 2023. Poznaliśmy składy obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu 15 września upłynął czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych a 25 września te komisje zostały już powołane. Za pracę w komisji można sporo zarobić. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 29 września - 1 października? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Festiwal Roślin w Rzeszowie, Żarciowozy w Dębicy, X Dzień Ziemniaka w Wiewiórce, Święto Pieczonego Ziemniaka w Jaszczwi, I Podkarpacka Wystawa Psów Myśliwskich w Odrzykoniu czy Podkarpackie Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Kalwarii Pacławskiej. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Złote Gody 11 par małżeńskich z Przemyśla. Zobacz zdjęcia Jubileusze 50-lecia małżeństwa są jednymi z najprzyjemniejszych uroczystości odbywających się w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. To czas nie tylko poświęcony na złożenie gratulacji za długoletnie wspólne życie i życzeń na nadchodzące lata, ale także, co niejednokrotnie podkreślamy, poznanie historii przemyślan. 📢 Klepsydry mieszkańców Przemyśla. Przeczytaj, kto zmarł [27 WRZEŚNIA] Klepsydry pochodzą z kościoła Franciszkanów reformatów i zostały sfotografowane 27 września. 📢 Trwa budowa polsko-ukraińskiego drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice pod Przemyślem [ZDJĘCIA] Pod Przemyślem trwa budowa polsko-ukraińskiego drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Zakończenie inwestycji - zgodnie z podpisanym aneksem - przewidziane jest na koniec tego roku, natomiast oddanie jej do użytku zaplanowano w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy!

📢 Na ul. Lwowskiej w Przemyślu zapalił się samochód [ZDJĘCIA] Strażacy i policjanci interweniowali w środę na ul. Lwowskiej w Przemyślu. Na pasie w kierunku Medyki doszło do samozapłonu w komorze silnika samochodu osobowego marki Volkswagen Touran. Dieslem kierowała kobieta - nic jej się nie stało. 📢 Zaginął 73-latek z Przemyśla. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Policjanci poszukują zaginionego 73-latka. Mężczyzna 24 września o godz. 12 wyszedł z domu z zamiarem udania się na mecz piłki nożnej do miejscowości Jaksmanice. Przemyślanin do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 OSP Sufczyna w powiecie przemyskim świętuje 20-lecie istnienia. Jednostka otrzymała swój sztandar [ZDJĘCIA] OSP Sufczyna w gminie Bircza świętuje 20-lecie istnienia. Z tej okazji jednostka otrzymała swój sztandar. Dodatkowo, podczas uroczystości, która odbyła się 24 września, poświęcono nowy wóz strażacki.

📢 Pożar w domu w Jaksmanicach koło Przemyśla. W akcji strażacy z PSP i OSP [ZDJĘCIA] Nieumyślne zaprószenie ognia przy piecu „trociniak” było powodem pożaru w domu jednorodzinnym w Jaksmanicach koło Przemyśla. Do zdarzenia zadysponowano strażaków z PSP Przemyśl i OSP Medyka, policję oraz pogotowie ratunkowe. Mężczyzna mieszkający w domu odmówił transportu do szpitala. 📢 Wypadek na DK 28 w Hurku pod Przemyślem. Kierujący oplem potrącił rowerzystę [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 19:15 na DK 28 w Hurku pod Przemyślem. Kierujący oplem potrącił na przejeździe dla rowerzystów mężczyznę na jednośladzie. Ranny rowerzysta trafił do szpitala. 📢 Satanistyczna sekta w Grębowie zarzyna zwierzęta, bo potrzebuje krwi? Czy w okolicznych lasach odbywają się czarne msze? Zobacz zdjęcia Poubierani na biało członkowie jakiejś, najpewniej satanistycznej sekty, nocami spotykają się w lasach w rejonie Grębowa, Jamnicy, Bojanowa i Przyszowa na czarnych mszach. Mordują też zwierzęta, by odprawiać swoje obrzędy. W miejscach ich nocnych spotkań dostrzec można neofaszystowskie swastyki i szczątki zabitych zwierząt... Takie informacje od kilkunastu dni rozpowszechniane są na styku powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, głównie z pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci krążą też zdjęcia, a spirala strachu stale się nakręca.

📢 W Przemyślu biegali, aby wspomóc budowę Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego "Beatnia" im. Rodziny Ulmów [ZDJĘCIA, WIDEO] W niedzielę odbyła się szósta edycja imprezy "Przemyska Piątka Dla Hospicjum". Organizatorem wydarzenia było Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie Katolickie. Imprezę kojarzono do tej pory z ulicznym biegiem na dystansie 5 km. W tym roku całość przeniesiono na stadion przy ul. Dworskiego, gdzie rywalizowano w kilku biegach na dystansie 3 km, 1,5 km, 400 m i 800 m. Był także piknik.

