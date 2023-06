Przegląd prasy 6.06.2023 Przemyśl. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Alimenty są najczęściej wypłacane przez jednego z rodziców na dziecko. W ten sposób drugi rodzić dokłada się finansowo do wychowania swojego dziecka. O wysokości alimentów przyznawanych na dziecko decyduje wiele czynników. Udało nam się uzyskać informacje o kwotach, jakie w 2023 roku otrzymują rodzice na dziecko.

Powrót po kilku latach Przemyskiej Masy Krytycznej najwyraźniej przypadł mieszkańcom do gustu. Po kliku tygodniach od tego wydarzenia odbyła się kolejna odsłona. Organizatorzy przygotowali 10 kilometrowy przejazd rowerzystów i piknik przy dolnej stacji wyciągu narciarskiego. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problemy, z którymi zmagają się rowerzyści jeżdżący po naszym mieście.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 12 na ul. 29 Listopada w Przemyślu. W zderzeniu dwóch osobówek: mazdy i opla oraz śmieciarki, pomocy medycznej wymagała jedna osoba. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala kobietę z mazdy. Droga jest zablokowana, a na miejscu pracują policjanci i strażacy.

Takiej kumulacji dziecięcej radości, wesołego szczebiotu uśmiechniętych od ucha do ucha maluchów, umorusanych cukrową watą, w Kosienicach jeszcze nie było. W tej miejscowości 4 czerwca odbył się tegoroczny Gminny Dzień Dziecka.

W Szkole Podstawowej im. A. Fredry we Fredropolu odbyła się podniosła uroczystość nadania sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. której przewodniczył bp Krzysztof Chudzio. Na zakończenie eucharystii nastąpiło poświęcenie sztandaru, a po nabożeństwie uczestnicy przeszli do budynku szkoły. Następnie Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar dyrekcji i całej społeczności szkolnej, oraz nastąpiło wbicie symbolicznych gwoździ. Uczniowie Szkoły uświetnili uroczystość swoim występem nawiązującym do twórczości patrona szkoły Aleksandra Fredry.