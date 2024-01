Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Przemyślu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

50 lat wspólnego życia to jubileusz, który zawsze jest powodem wielu wzruszeń, a przede wszystkim wspomnień. I tymi wspomnieniami dzielą się chętnie pary małżeńskie, które prezydent Przemyśla zaprasza do swojego gabinetu na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie przyznawane przez prezydenta RP. Kolejna uroczystość odbyła się 18 stycznia br.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczyło wyręby przewidziane na 2024 r. w najważniejszych polskich lasach. Na Podkarpaciu dotyczy to Bieszczad oraz Puszczy Karpackiej. Cieszą się ekolodzy, bo to może być wstęp do utworzenia nowych parków narodowych, m.in. Turnickiego. Martwią się samorządowcy, według nich może to źle wpłynąć na rynek pracy na tych terenach.

Gdzie w województwie podkarpackim dokonywanych jest najmniej przestępstw? Zobacz TOP 10 najbezpieczniejszych miast w regionie. W spisie przedstawiono liczbę przestępstw w danym mieście stwierdzonych na 1000 mieszkańców.

Wojewódzki Szpital w Przemyślu został wyróżniony umieszczeniem w pierwszej trójce najlepszych szpitali w województwie podkarpackim w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku.