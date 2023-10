Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Przemyślu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Przemyśla, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pieszy nieprzytomny po wypadku na DK 28 w Hurku pod Przemyślem. Mężczyznę potrącił autobus [ZDJĘCIA, WIDEO]”?

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pieszy nieprzytomny po wypadku na DK 28 w Hurku pod Przemyślem. Mężczyznę potrącił autobus [ZDJĘCIA, WIDEO] Policjanci ustalają dokładne okoliczności sobotniego wypadku na drodze krajowej nr 28 w Hurku pod Przemyślem. Kierujący autobusem relacji Medyka - Przemyśl, jadąc w stronę miasta, potrącił pieszego, który prawdopodobnie nagle wszedł na jezdnię. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala nieprzytomnego mężczyznę w wieku około 60 lat. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [22.10.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Fotoradar na obwodnicy Przemyśla? Mamy stanowisko Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Temat fotoradaru w pobliżu skrzyżowania alei Wolności z ul. Zadwórzańską w Przemyślu wraca jak bumerang przy każdym zdarzeniu drogowym w tym miejscu. 13 października zderzyły się 4 samochody, ranna została kobieta.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te miasta i gminy z województwa podkarpackiego inwestują najwięcej [RANKING] Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2020–2022 kolejny raz przygotował branżowy dwutygodnik samorządowy "Wspólnota". Pod uwagę wzięto wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sypnęła samochodami na sprzedaż. W bogatej ofercie aut z wyprzedaży są osobówki, terenówki i busy W zasobach Agencji Mienia Wojskowego wciąż znajduje się wiele pojazdów z których armia już nie będzie korzystać. Wojsko organizuje więc kolejne przetargi na ten sprzęt. Przedstawiamy auta jakie można kupić w najbliższych przetargach Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Delegacja Starostwa Powiatowego w Przemyślu na Festiwalu Kultury w Egerze na Węgrzech [ZDJĘCIA] Delegacja z powiatu przemyskiego na czele z Janem Pączkiem, starostą przemyskim oraz Bożeną Ryczan, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Przemyskiego uczestniczyła w festiwalu „Klejnoty Kultury w Europie – Festiwal Wartości”, organizowanym przez zaprzyjaźniony powiatu Heves oraz Zarząd Narodowego Instytutu Kultury Powiatu Heves. 📢 Obchody 78. rocznicy napadu UPA na Birczę [ZDJĘCIA] W Birczy odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą pierwszego napadu Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Birczę i Kuźminę. W uroczystościach wziął udział m.in. poseł-elekt Andrzej Zapałowski z Przemyśla. 📢 To się dzieje z organizmem po zjedzeniu bananów. Wiemy, jakie osoby muszą włączyć banany do diety Banany to jedne z doskonalszych tworów natury posiadające liczne właściwości lecznicze i zdrowotne. A do tego są wyjątkowo smaczne. Jednak nie wszyscy powinni jeść banany. Mają one pozytywne, jak czasami dla niektórych negatywne, skutki dla naszego zdrowia. W galerii zobaczcie, kto powinien jeść banany, a kto raczej ich unikać. I co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy te pyszne owoce.

📢 Dodatkowe pieniądze z ZUS w ramach renty szkoleniowej. „Niewiele osób wie, że może złożyć wniosek o specjalną rentę". Kto może skorzystać? Z renty szkoleniowej, bo o niej mowa, może skorzystać osoba, która utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, a komisja lekarska orzekła o celowości przekwalifikowania zawodowego, co oznacza, że rencista może uzyskać takie kwalifikacje zawodowe, które przy jego stanie zdrowia pozwolą mu na wykonywanie pracy. – Nasi klienci bardzo rzadko składają wniosek o ten rodzaj renty, ponieważ niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o tę specjalną rentę – mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS. Ile wynosi renta szkoleniowa i na jak długo jest przyznawana?

📢 Ćwiczenia żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu [ZDJĘCIA] Podstawowe szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu. Pod okiem instruktorów żołnierze ćwiczyli taktykę i zajęcia saperskie. Wcześniej zapoznawali się z budową, eksploatacją broni strzeleckiej oraz warunkami bezpieczeństwa podczas strzelania.

📢 Agronomówka w Maćkowicach koło Przemyśla nie do poznania. Wyremontowany obiekt znów zaczyna tętnić życiem [ZDJĘCIA] W Maćkowicach w gminie Żurawica odnowiono budynek dawnej agronomówki, położony przy drodze wojewódzkiej. To jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w tej gminie. 📢 Jakie ceny zniczy w Biedronce? Sieć oferuje tanie znicze od 0.99 zł! A promocji w innych sklepach nie brakuje Na ostatniej prostej przed Wszystkimi Świętymi większość Polaków kończy już przeglądanie ofert i wybiera się do sklepów, aby kupić znicze Wszystkich Świętych 2023 w najbardziej korzystnej cenie. Okazuje się, że nie brakuje atrakcyjnych promocji na znicze, a ich ceny w Biedronce mogą bardzo pozytywnie zaskakiwać.

📢 Strażacy OSP z powiatu przemyskiego ćwiczyli w trudnym terenie [ZDJĘCIA, WIDEO] Ponad 20 zastępów ratowniczych, ponad 100 strażaków z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz spoza KSRG z terenu gminy Dubiecko wzięło udział w piątkowych ćwiczeniach. Zadaniem druhów z całego powiatu przemyskiego było ugaszenie pożaru ma terenie ośrodka wypoczynkowego w Łączkach. Drugi epizod dotyczył pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym.

📢 W Przemyślu 14-latka zatruła się tlenkiem węgla i zemdlała [WIDEO] 14-letnia mieszkanka Przemyśla, z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiła w czwartek do szpitala. Zasłabła, gdy przebywała w łazience. Interweniujący strażacy stwierdzili w miejscu zdarzenia podwyższony poziom stężenia tlenku węgla. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 20-22 października? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Festiwal Szarlotki w Kozłowie, Potańcówka dla seniorów w Rzeszowie, Charytatywny piknik dla Zuzi w Dukli, Turniej Tańca Towarzyskiego "O Puchar Prezydenta Miasta Krosna". Szczegóły w naszej galerii. 📢 800 plus z wyrównaniem za 2023 rok? Sprawdzamy, czy to realny pomysł. Mowa o ponad 2000 zł dla każdego dziecka! Nie dalej jak jeszcze przed wakacjami Platforma Obywatelska proponowała podwyżkę świadczenia 500 plus do 800 zł w odpowiedzi na wyborczą obietnicę aktualnie rządzących. Czy teraz temat wyrównania 800 plus za sześć miesięcy 2023 roku ma szansę wrócić? Czy nowy rząd będzie chciał wprowadzić zmiany w tym programie społecznym?

📢 Odbudowują cmentarz przy ul. Kasztanowej w Przemyślu. Jeden z największych w Twierdzy Przemyśl [ZDJĘCIA] Kończy się pierwszy etap odbudowy cmentarza przy ul. Kasztanowej w Przemyślu, w dzielnicy Pikulice. Pod względem liczby pochowanych żołnierzy to jedna z największych nekropolii Twierdzy Przemyśl.

