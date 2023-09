Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Przemyślu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W sobotę we Fredropolu odbyła się przysięga wojskowa z udziałem blisko 40 nowych żołnierzy 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot". W tym gronie jest 29 kobiet. W sumie przemyska brygada liczy aktualnie ponad 600 żołnierzy.

Lubimy uliczne jedzenie, przysmaki z różnych stron świata, podane szybko i po prostu smaczne. Dlatego z pewnością wszystkich fanów food trucków ucieszyła wiadomość, że Street Food Polska Festival wraca do Przemyśla, a swoje ulubione "żarciowozy" znajdziecie jeszcze 24 września (od godz. 11. do 20) zaparkowane przy ul. Franciszkańskiej.

W 2023 roku ceny prądu poszły znacznie do góry, dzięki jednak zamrożeniu cen na poziomie tych z 2022 roku. Jest jednak pewien warunek, czyli zużycie musi zmieścić się w limicie, aktualnie podwyższonym z 2000kWh do 3000kWh na gospodarstwo domowe. W skali roku generuje to oszczędności rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Żeby zmieścić się w limicie warto wiedzieć, które z urządzeń zużywają najwięcej prądu i które warto ograniczyć. Zobaczcie.

Rak trzustki jest uważany za jeden z najbardziej śmiertelnych i bolesnych nowotworów. Każdego roku w Polsce na raka trzustki umiera ponad 5 tys. osób. Ten nowotwór często przebiega bezobjawowo a pierwsze oznaki raka trzustki mogą przypominać niestrawność. Jednak wcześnie wykryty może być uleczalny. Jak rozpoznać raka trzustki? Jakie są jego wczesne objawy? Poznaj teraz w naszej galerii wczesne objawy raka trzustki - jednego z najbardziej bolesnych nowotworów.