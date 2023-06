Przegląd prasy z tygodnia 25.06.2023. Co działo się w Przemyślu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Burza, która w piątek przeszła nad powiatem przemyskim, dała się mocno we znaki strażakom, którzy do późnych godzin usuwali jej skutki. Najwięcej zdarzeń dotyczyło powalonych drzew, uszkodzonych dachów oraz podtopień. Strażacy z PSP i OSP interweniowali m.in. w Małkowicach, Walawie, Żurawicy, Wyszatycach, Stubnie.

Bankowość elektroniczna to usługa, z której w obecnych czasach korzysta większość Polaków. Wypłacamy pieniądze z bankomatu, płacimy w sklepach internetowych za pomocą przelewów elektronicznych, opłacamy w ten sposób rachunki. To wygodne i bardzo ułatwia życie. Jednak jest to też łatwa okazja dla złodziei. Dlatego warto się zabezpieczyć. Niektóre numery PIN są banalnie proste do zhakowania dla złodziei i oszustów. Jakie to numery PIN? Oto lista tych najbardziej popularnych, a przez to najmniej bezpiecznych.