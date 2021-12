Przegląd tygodnia z 12.12.2021 w Przemyślu. Najważniejsze wydarzenia od 5.12 do 11.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą. Wspaniała posiadłość to największa atrakcja turystyczna Zębu, rodzinnej wsi naszego mistrza. Pałac w góralskim stylu budzi zachwyt turystów. A jak żyją w nim Kamil Stoch i jego żona Ewa? Zobaczcie zdjęcia!

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu prowadzą poszukiwania za 15-letnią Marceliną. W piątek 10 grudnia o godz. 13.20 po zakończonych lekcjach w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Tygodniowa prasówka 12.12.2021: 5.12-11.12.2021 Przemyśl: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wygląda na to, że z koronawirusem przyjdzie nam zmagać się jeszcze przez wiele lat. Co jakiś czas pojawiają się nowe jego warianty. Ostatnim, który postawił świat w podwyższony stan gotowości jest Omikron. Może on zdominować kolejną falę pandemii. Wykryty pod koniec listopada w RPA wciąż jest w fazie rozpoznania. Naukowcy o Omikronie nie wiedzą jeszcze zbyt wiele. Jakie są jego objawy i czy należy się Omikrona bać?