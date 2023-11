Przegląd tygodnia z 5.11.2023 w Przemyślu. Najważniejsze wydarzenia od 29.10 do 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W lasach niedaleko Przemyśla już po krótkim spacerze można spotkać czarcie kręgi utworzone z grzybów. Dawniej przypisywano im magiczne właściwości, wręcz wierzono, że powstają po nocnych sabatach czarownic, a dzisiaj... są tylko przyrodniczą ciekawostką.

To chyba jeden z ostatnich w tym roku weekendów z piękną pogodą. Warto się wybrać na wycieczkę do lasu. Na obfite zbiory grzybów raczej się nie nastawiamy, choć zdarzają się borowiki, podgrzybki, rydze, kanie, opieńki. Jednak i tak zyskamy, bo taki kilkugodzinny spacer po lesie to samo zdrowie.