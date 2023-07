Przemyski policjant ze sportową pasją [ZDJĘCIA]

Enea Bydgoszcz Triatlhlon - to jedno z najbardziej popularnych wydarzeń multisportowych na świecie i największa impreza triathlonowa w Polsce. Co roku gromadzi ponad 4 500 zawodników i blisko 25 000 kibiców.

Jak poradził sobie przemyski policjant w tych zmaganiach sportowych? Całość zajęła mu 5:18:18, co jak na debiut, jest bardzo dobrym wynikiem. Podczas tych zawodów odbyły się Mistrzostwa Polski Policjantów w Triathlonie, a pan Radek był czwarty na tym dystansie.

Cel został osiągnięty i co dalej? Na to pytanie sam zainteresowany odpowiada: - Kolejne plany są bardzo ambitne - Castle Triathlon Malbork i dwa razy dłuższy dystans, czyli 3,8 km pływania, 180 km na rowerze i przebiegnięcie maratonu.

Skąd tak dobra kondycja, motywacja i wiara we własne siły?

- Na rowerze jeździłem od zawsze. Długa i wyczerpująca jazda nie jest mi obca. Mam za sobą sporo dłuższe trasy od tej na triathlonie, jak choćby przejazd solo, na odcinku Przemyśl - Zamość - Przemyśl, czyli 310 km. To taki sam dystans jak z Przemyśla "na kawkę", na krakowski rynek. Ostatnio, w ramach przygotowań do triathlonu, wybrałem się rowerem do Lwowa i przemierzyłem 240 km w samotności, nieznanymi drogami Ukrainy. Zawsze bardzo chciałem zwiedzić to piękne miasto, więc nadarzyła się świetna okazja, by to jakoś połączyć - opowiada Radosław Dziubiński.