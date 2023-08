Przemyśl. Prezes IPN dr Karol Nawrocki na obchodach 84. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow [ZDJĘCIA, WIDEO]

W środę prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 84. rocznicy zbrodniczego paktu Ribbentrop-Mołotow w Przemyślu. Przy Pomniku Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia otwarto wystawę plenerową IPN "Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945". Złożono kwiaty i uczczono ofiary zbrodni sowieckich.

Tuż potem przemieszczono się pod ścianę straceń na ul. Poniatowskiego. Tam także złożenie nastąpiło złożenie kwiatów i uczczono ofiary zbrodni niemieckich.

- Miasto symbol, Przemyśl pokazuje nam wszystkim jaka była właściwie różnica pomiędzy niemieckim narodowym socjalizmem, a sowieckim komunizmem. Ta różnica była taka jak szerokość koryta rzeki San. Ta. różnica była taka, jak długość kładki przez rzekę San, więc właściwie nie istniała. Trudno się temu dziwić - mówi prezes IPN-u.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki (L) podczas uroczystości złożenia kwiatów przy Pomniku Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia, 23 bm. w Przemyślu w ramach obchodów 84. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. PAP/Darek Delmanowicz

- 23 sierpnia 1939 roku dwa największe systemy totalitarne zawarły porozumienie. To porozumienie to Hitler - Stalin, a tylko podpisane przez Ribbentropa i Mołotowa. Tym dwóm zbrodniarzom wystarczyło tylko 300 znaków i 7 paragrafów, 4 paragrafy w tajnym protokole, aby doprowadzić do likwidacji na kilka dekad kilku państw Europy Środkowej - w tym doprowadzić do czwartego rozbioru Rzeczpospolitej - powiedział dr Karol Nawrocki.