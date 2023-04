Przemyślanki w konkursie Miss Województwa Podkarpackiego 2023. 21 kwietnia półfinał w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Konkurs Miss Województwa Podkarpackiego oraz Miss Nastolatek organizowany jest w ramach Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss. Jest to ogólnopolski konkurs piękności z wyjątkową oprawą artystyczną, wartościowymi nagrodami i promocją medialną. Organizowany przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku, przy współudziale najlepszych agencji modelek, choreografów, fotografów oraz kreatorów mody.

W konkursie można wygrać sporo pieniędzy, pula nagród to 50 tysięcy złotych, ale co najważniejsze jest to przepustka do dalszej kariery.