Radny miejski Marcin Kowalski zrezygnował z członkostwa w klubie Wspólnie dla Przemyśla

Darmowe przejazdy z PKP Intercity. Wraca akcja dla rodzin na Dzień Dziecka. Jak otrzymać darmowy bilet na pociąg 1 czerwca 2022?

Darmowe przejazdy z PKP Intercity wracają ponownie. To akcja, która kierowana jest do rodzin z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca 2022 roku dzieci i młodzież do 16...