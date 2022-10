Rock na Zamku – koncert zespołów Ankh i BlackLight w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- Zamek Kazimierzowski, choć jest zabytkowym miejsce, to świetnie przyswaja mocne, muzyczne brzmienie, o czym mogli się przekonać wszyscy ci, którzy wzięli udział w tym bądź co bądź niecodziennym jak na to miejsce wydarzeniu. Rockowy duch, który towarzyszył temu koncertowi, choć niewidoczny - jak to duch - zdaje się zapowiadać w niedalekiej przyszłości ciąg dalszy tego muzycznego cyklu - twierdzi Tomasz Beliński z PCKiN Zamek.