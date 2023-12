Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Przemyśl, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Przemyśla, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fundacja 3 Serca z Przemyśla wraz ze świętym Mikołajem w Szkole nr 92 we Lwowie [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Fundacja 3 Serca z Przemyśla wraz ze świętym Mikołajem w Szkole nr 92 we Lwowie [ZDJĘCIA] Fundacja 3 Serca wraz ze świętym Mikołajem udała się do Szkoły nr 92 we Lwowie, aby wręczyć prezenty 127 najmłodszym dzieciom. Ta szkoła jest największą we Lwowie, skupiającą ok. 1,5 tys. uczniów. 📢 Kiermasz świąteczny w Żurawicy. Ależ tam było smakołyków i pięknych ozdób [ZDJĘCIA, WIDEO] Na uczestników tegorocznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Żurawicy czekała moc atrakcji. Imprezie towarzyszyła plenerowa wigilia dla wszystkich. Było wspólne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Każdy mógł się poczęstować gorącym barszczem, pierogami, gołąbkami i sernikiem. 📢 Druga edycja "Przemyskiego Biegu Elfa" na Rynku w Przemyślu [ZDJĘCIA, WIDEO] Trwa Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy 2023. W tym roku wydarzenie obfituje w kilka imprez towarzyszących. Jedną z nich była druga edycja "Przemyskiego Biegu Elfa". Dzieci z rocznika 2010 i młodsi rywalizowali na dystansie 300 i 800 m. Zobaczcie zdjęcia!

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Przemyśl: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy 2023. Zobacz, co przygotowano dla odwiedzających [ZDJĘCIA, WIDEO] Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 potrwa do niedzieli 17 grudnia. Kiermasz świąteczny, gdzie kupicie rękodzieło, swojskie przysmaki, wędliny, ryby, sery, miody, napitki, ciasta i ciasteczka, grzane wino, gorącą czekoladę, choinki, ozdoby choinkowe, stroiki i inne cuda i cudeńka otwarty jest od godz. 11 do 18.

📢 "Szlachetna Paczka" obdaruje w tym roku 41 rodzin z Przemyśla i powiatu przemyskiego [ZDJĘCIA, WIDEO] W Polsce trwa weekend cudów, czyli kolejny już finał "Szlachetnej Paczki". Samotni, potrzebujący pomocy dostaną przed świętami to, czego im najbardziej potrzeba. "Szlachetna Paczka" prężnie działa także w Przemyślu. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pierogów. Oni powinni uważać na nie w święta Pierogi to jedna z tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Na stołach pojawiają się szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy każdemu pierogi służą? Przy niektórych schorzeniach powinniśmy unikać pewnych rodzajów pierogów. Sprawdź, kto powinien je ograniczyć. 📢 Tryb czuwania urządzeń - tabela wyliczeń rachunków. Tyle kosztuje nas zapalona kontrolka Ceny prądu poszybowały. Dzięki wdrożonym przez rząd osłonom nie odczuwamy tak bardzo wyższych cen, nie zmienia to faktu, ze w niedalekiej przyszłości jest nad nami widmo wyższych cen. Warto już teraz nauczyć się oszczędzać energię elektryczną. Najprostszym na to sposobem jest zrezygnowanie z wygodnego trybu czuwania, który sprawia, ze wyłączone urządzenie ciągle pobiera energię elektryczną. Zobacz ile nas to kosztuje.

📢 Przepiękna zima w Bieszczadach. Pokryte śniegiem góry i lasy prezentują się okazale [ZDJĘCIA] Bieszczady o każdej porze roku są piękne, również zimą. Prezentujemy zdjęcia z różnych okolic Bieszczad z oficjalnych profili Nadleśnictwa Baligród, Nadleśnictwa Stuposiany oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 📢 W Przemyślu ukraiński kierowca kii nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z oplem [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek w Przemyślu. 23-letni Ukrainiec widząc pulsujące żółte światło wjechał na skrzyżowanie, nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z oplem. Do szpitala trafiło 2-letnie dziecko.

📢 Stanisław Szarzyński z Przemyśla odebrał nagrodę IPN "Semper Fidelis" Działacze na rzecz polskości na Kresach zostali w piątek uhonorowani nagrodami Instytutu Pamięci Narodowej "Semper Fidelis". - Dziękuję za codzienną troskę i pamięć o Kresach, która buduje naszą dzisiejszą tożsamość i narodową wspólnotę - powiedział prezes IPN dr Karol Nawrocki. W gronie nagrodzonych znalazł się Stanisław Szarzyński z Przemyśla.

📢 W Przeworsku autobus uderzył w naczepę tira. Jedna osoba została poszkodowana [ZDJĘCIA] W piątek ok. godz. 16.20 w Przeworsku, na drodze krajowej nr 94, kierowca autobusu wjechał w tył ciężarówki, która zaparkowana była na poboczu trasy. Oprócz kierowcy, który z obrażeniami trafił do szpitala, w autobusie nie było pasażerów. 📢 Trwa protest rolników przed granicą w Medyce. Do pikietujących przyjechali przyszli wiceministrowie rolnictwa [ZDJĘCIA] Wbrew wcześniejszym spekulacjom, m.in. na portalach społecznościowych, rolnicy nie przerwali blokady drogi dojazdowej do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Dzisiaj rano spotkali się z nimi przyszli wiceministrowie rolnictwa Michał Kołodziejczak (Platforma Obywatelska) i Stefan Krajewski (Polskie Stronnictwo Ludowe). 📢 Posąg kapitana Henryka Jaskuły jest już na ul. Franciszkańskiej w Przemyślu [ZDJĘCIA] Posąg jachtowego kapitana żeglugi wielkiej Henryka Jaskuły stanął w piątek na ulicy Franciszkańskiej w Przemyślu. Posąg zaprojektował i wykonał przemyski artysta rzeźbiarz Marian Szajda. Monument został odlany w odlewni w podprzemyskich Orłach. Jego oficjalne odsłonięcie nastąpi w niedzielę.

📢 Kto będzie nowym wojewodą podkarpackim? Oto giełda nazwisk Ciągle nie wiadomo, kto będzie nowym wojewodą podkarpackim. Obsada stanowisk dzieli nową koalicję. 📢 30-latek z zakazem kierowania jechał citroenem mając prawie 4 promile alkoholu w organizmie 30-letni mieszkaniec gminy Stubno odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz jazdę bez uprawnień. Kierujący citroenem miał 3,8 promila alkoholu w swoim organizmie.

📢 140. urodziny Kazimierza Marii Osińskiego, założyciela muzeum w Przemyślu [ZDJĘCIA, WIDEO] W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej uroczyście obchodzono 140. rocznicę urodzin Kazimierza Marii Osińskiego. Z jego inicjatywy w 1909 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, a jego ramach muzeum, obecne MNZP. 📢 Winne-Podbukowina. 80-latek leżał półprzytomny, pomogli policjanci Policjanci z Dubiecka pomogli półprzytomnemu, trzęsącemu się z zimna 80-latkowi. Sąsiadka starszego pana wysłała do komendantów list z podziękowaniami i poprosiła o docenienie postawy trzech funkcjonariuszy.

📢 Pożar w domu w Przemyślu. W akcji strażacy z Przemyśla i OSP Bolestraszyce [ZDJĘCIA, WIDEO] W czwartek po południu wybuchł pożar w domu przy ul. Sobieskiego w Przemyślu. Wyjechały trzy zastępy strażaków z PSP Przemyśl, a także OSP Bolestraszyce. Na miejscu był patrol policji, straż miejska i pogotowie energetyczne. 📢 Dym w pociągu Intercity relacji Przemyśl - Berlin. Ewakuacja pasażerów na dworcu w Rzeszowie Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia.

📢 Sylwester 2023 w Przemyślu. Kto zaśpiewa na przemyskim Rynku? Nie organizujemy plenerowego sylwestra w Rynku Starego Miasta - usłyszeliśmy w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Występ gwiazdy w tak wyjątkową noc i pokaz fajerwerków to koszt około 200-300 tys. zł. Takich "wolnych" środków w kasie miasta nie ma.

