Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Przemyśl, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

W sobotę straż pożarna w Przemyślu odebrała informację o pożarze w Huwnikach (gm. Fredropol). Paliła się drewniana szopa, która sąsiadowała z budynkiem mieszkalnym. Do akcji wyjechali strażacy z PSP Przemyśl, OSP Fredropol i OSP Kniażyce. Nie było osób rannych.

W sobotę odbył się II Orszak Trzech Króli zorganizowany przez Stowarzyszenie "Barwy Jutra" działający przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Sufczynie w gminie Bircza. Trasa prowadziła z Brzuski do Sufczyny.

Towarzyszące Orszakowi Trzech Króli jasełka w Małkowicach w gminie Orły należą do najciekawszych w naszym regionie. Jest walka aniołów z diabłami i karczma Rzym, w której za chwilowe przyjemności można zaprzedać duszę. W tym roku dodatkowo wplecione były wydarzenia z tragicznej historii Błogosławionej Rodziny Ulmów z Markowej, zamordowanej przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom. W przestawienie angażuje się wielu mieszkańców Małkowic.

W nocy rolnicy blokujący tirom dojazd do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce, z biało-czerwonymi flagami wyszli na przejście dla pieszych. Na zamieszczonych w internecie filmach widać, że doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji.

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę miesiąca w Przemyślu zorganizowano Męski Różaniec. Tym razem mężczyznom towarzyszyły kobiety i dzieci. Najpierw modlono się podczas mszy św. w kościele franciszkanów, a następnie ulicami miasta przeszła procesja do kościoła św. Trójcy. Mężczyźni nieśli figurę Maryi. Zobaczcie zdjęcia!

Tłum grekokatolików wziął w sobotę udział w Przemyślu w uroczystościach święta Objawienia Pańskiego, zwanego też popularnie Jordanem, na pamiątkę chrztu Chrystusa w tej rzece. Jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościołów wschodnich, będące zarazem kulminacją okresu Bożego Narodzenia.

Od czwartku rolnicy wznowili blokadę drogi dojazdowej do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. W piątek w miejscu protestu z rolnikami spotkał się Andrzej Zapałowski, poseł Konfederacji z Przemyśla.

Zobacz, jacy artyści wystąpią w tym roku na Podkarpaciu. To autorzy znanych i lubianych przebojów. Wśród nich są Maryla Rodowicz, Ania Dąbrowska, czy Czerwone Gitary. Szczegóły w galerii zdjęć

W samym sercu Rzeszowa nad brzegiem Wisłoka, nieopodal stref rekreacyjnych i rozrywkowych powstaje kompleks rozrywkowo-edukacyjny. Będą tu m.in. restauracje, kawiarnie czy pełnowymiarowy basen, a także wielopoziomowy parking podziemny. Olszynki Park to najwyższy budynek w naszym regionie i trzeci w Polsce budynek mieszkaniowy. Zobaczcie jakie widoki rozpościerają się na Rzeszów z jego wierzchołka.

Od nowego, 2024 roku, kierowcy aut benzynowych nie powinni mieć zbyt dużego problemu z wyborem odpowiedniego paliwa do swojego samochodu – przekonuje zawodowy tester aut Mirosław Wdzięczkowski. Ekspert porównał dla nas koszty oraz jazdę na nowej, ekologicznej mieszance E10, która kilka dni temu zastąpiła 95 (E5) z droższą benzyną 98. I już wie, co warto lać do baku auta.