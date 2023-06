Uroczystości 230. rocznicy urodzin hr Aleksandra Fredry w Rudkach i Beńkowej Wiszni koło Sambora w Ukrainie [ZDJĘCIA]

- W kościele w Rudkach cześć odbierała ikona Matki Boskiej Rudeckiej, pochodząca z XVI w. i według tradycji, znaleziona w zgliszczach spalonego przez Tatarów kościółka w Żeleźnicy na Podolu. Pielgrzymowali do niej Jan Kazimierz i Michał Korybut Wiśniowiecki. Cudowność obrazu została uznana w XVIII w. przez biskupa Fredrę (w tym samym stuleciu Fredrowie staną się właścicielami Rudek), w 1921 r. go ukoronowano. W 1946 r. obraz został przywieziony w nowe granice Polski. W 1968 r. trafił do kościoła w Jasieniu. Odtąd, jak podaje leksykon „Miejsca święte Rzeczypospolitej”, Matkę Boską Rudecką zaczęto nazywać Królową Bieszczad, „matką wszystkich wypędzonych i przesiedlonych z ojczyzny”. Ikona została skradziona w 1992 r. - przypomina P. Pilch.