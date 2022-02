W Przemyślu będą kręcić kolejny film. Ekipa zjawi się w mieście w drugiej połowie marca Łukasz Solski

123RF

Urząd Miejski w Przemyślu jest po pierwszym spotkaniu z przedstawicielami ekipy filmowej, która wybrała przemyskie plenery do realizacji zdjęć do swojego filmu. - Na razie nie możemy zdradzić szczegółów filmu, ale kiedy tylko będzie to możliwe poinformujemy o tym - słyszymy w magistracie.