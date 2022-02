W Przemyślu uczczono pamięć zamordowanej w Rzeszowie funkcjonariuszki Służby Więziennej [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy. Ta ogromna tragedia wydarzyła się we wtorek w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Osadzony w areszcie tymczasowym 37-letni Artur R., mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego oczekiwał na wyrok w sprawie dokonanych wcześniej seryjnych gwałtów oraz grożenie śmiercią poszkodowanym kobietom. We wtorek trafił na wizytę do więziennej psycholog. W pewnym momencie zaatakował panią porucznik, bijąc ją pięściami i wbijając w jej ciało nożyczki. Kobieta niestety zmarła.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę o godz. 14 na cmentarzu w Sokołowie Małopolskim.