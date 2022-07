W sobotę 23 lipca kajakarze z Przemyśla oddadzą cześć papieżowi Polakowi

- Kajakarze wyruszą spod przystani wodnej przy ul. 22 stycznia w Przemyślu około godziny 10:30. Planowany czas dotarcia do Wyszatyc to godzina 16. Tutaj uczestników tej wyjątkowej eskapady przywita ognisko z gorącą kiełbasą. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do ekipy kajakarzy – zarówno chcących powiększyć ich grono na wodzie (aby dokonać zgłoszenia, wystarczy zadzwonić do Stowarzyszenia Róża Wiatrów – pod numer: 530 101 131), natomiast osoby, które chcą z nami przywitać załogę spływu zapraszamy przed godziną 16 na wyszatycką przystań - powiedziała Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.