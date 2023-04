W Stubnie stacjonuje dodatkowa karetka pogotowia ratunkowego. Zabezpiecza teren przygraniczny w Medyce i Korczowej

- Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców regionu nieustannie prowadzimy analizy dotyczące funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i podejmujemy wielorakie działania, które temu bezpieczeństwu mają służyć. Podsumowanie liczby wyjazdów realizowanych w ramach systemu RPM w województwie podkarpackim za rok 2022 wyraźnie pokazuje wzrost w stosunku do roku 2021 o 5 tys. W związku z tym podjęłam decyzję, że od 1 kwietnia br. zostaje wystawiony dodatkowy zespół ratownictwa medycznego czasowy w wymiarze 16 godzin w ciągu doby, tj. w godz. 7:00 – do 23:00 w miejscowości Stubno. Dodatkowo wydłużony zostanie czas funkcjonowania jednego z zespołów stacjonujących w Rzeszowie (czasowego) z 16 h do 24 h - powiedziała Ewa Leniart.