W Żurawicy powstanie żłobek. Otwarcie za ponad pół roku

- Zanim przystąpiliśmy do udziału w projekcie Maluch Plus, zapytaliśmy rodziców najmłodszego pokolenia mieszkańców naszej gminy o to, czy bylibyście zainteresowani utworzeniem w Żurawicy żłobka. Po zdecydowanym odzewie „na tak” wójt gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk podjął decyzję o aplikowaniu do udziału w projekcie. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację ministerstwa, w efekcie czego nasza gmina znalazła się wśród beneficjentów programu - mówi Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.