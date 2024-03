Wielkanocne tradycje ożywają: Relacja z Jarmarku Wielkanocnego 2024 w Dubiecku

Tradycyjne stoiska i konkursy

Atrakcje dla całej rodziny

Jarmark Wielkanocny w Dubiecku to także świetna okazja dla całej rodziny do integracji. Na wszystkich odwiedzających czekał tradycyjny żurek wielkanocny oraz zajączek, który częstował słodyczami ufundowanymi przez delikatesy z Nienadowej.

Wielkanocne tradycje żyją w Dubiecku i każdego roku przyciągają tłumy mieszkańców oraz turystów. To wydarzenie to prawdziwe święto dla miłośników kultury regionalnej i lokalnej gastronomii. Zachęcamy do odwiedzin w przyszłym roku!