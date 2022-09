Wojownicy Maryi rozegrali w Przemyślu II Memoriał im. Wojciecha Kajpusta w piłce nożnej [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

W Przemyślu rozegrano II Memoriał im. Wojciecha Kajpusta w piłce nożnej, w którym udział wzięli Wojownicy Maryi z Podkarpacia. Pomimo niesprzyjającej pogody udało się rozegrać wszystkie mecze. Co ciekawe, podczas rozgrywek padły same remisy, wszystkie drużyny zgromadziły tę sama ilość punktów, i to stosunek bramek, oraz rzuty karne zdecydowały o kolejności w tabeli.