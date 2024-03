Złote gody trzech par małżeńskich z Przemyśla [ZDJĘCIA]

Jubiluesz obchodzili:

- 50-lecie wspólnego życia to wielkie wydarzenie dla samych małżonków, jak i ich rodzin. To także powód do świętowania oraz długich rozmów z prezydentem miasta i kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego podczas uroczystości wręczenia nadawanych przez prezydenta Polski medali za długoletnie pożycie. 13 marca taką uroczystość obchodziły trzy pary z Przemyśla - informuje Witold Wołczyk z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.