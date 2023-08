Znamy kolejnych kandydatów z Podkarpacia do Sejmu i Senatu

W 15-mandatowym okręgu wyborczym do Sejmu nr 23 (rzeszowsko-tarnobrzeskim) Koalicja Obywatelska wystawiła posła Pawła Kowala, który 4 lata temu dostał się do Sejmu z Krakowa. Tuż za nim znajdą się posłanka Krystyna Skowrońska i prezydent Mielca Jacek Wiśniewski. To o tyle zaskakujące, że Skowrońska także pochodzi z Mielca.

– To przypadek, bo Wiśniewski reprezentuje „Tak dla Polski” – mówi Teresa Kubas-Hul, szefowa sztabu KO w regionie. – Miejsce nr 4 przypadnie natomiast przedstawicielowi Agrounii, ale nie wiadomo na razie kto nim będzie – dodaje.

Na przedstawionej liście nie ma natomiast „jedynki” PO z 2019 roku Pawła Poncyljusza.

Koalicyjną listę PSL z Polską 2050 Szymona Hołowni otworzy w okręgu nr 23 Adam Dziedzic, szef podkarpackich struktur „ludowców”, zaś na Lewicy najczęściej wymieniane jest nazwisko obecnego posła Wiesława Buża. Z kolei Konfederacja już miesiąc temu ogłosiła, że „jedynką” ponownie będzie poseł Grzegorz Braun.