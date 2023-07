9. dzień 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę. Już niedaleko do celu [ZDJĘCIA]

- Początek 9. dnia Pielgrzymki Przemyskiej na Jasną Górę to dla grup modlitewne spotkanie na Eucharystii w Książu Wielkim, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal - informuje oficjalny portal Archidiecezji Przemyskiej przemyska.pl.

Jak podaje dalej:

- Homilia była dla pątników okazją do kolejnego spotkania z gościem, ponieważ Słowo Boże wygłosił w tym dniu o. Jak Ewangelista Krawczyk, karmelita bosy, który jak co roku podczas pielgrzymki, zaprosił do szczególnego spotkania z Maryją przez szkaplerz.