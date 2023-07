Finał 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

Modlitwie przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal. Mówił, że uświadamiamy sobie dzisiaj to, co św. Łukasz zapisał w Dziejach Apostolskich, że apostołowie byli zebrani w wieczerniku razem z Maryja, Matką Jezusa. – To jest Kościół, my jesteśmy Kościołem jako zebrani tu, przy Matce prowadzącej nas do Chrystusa.

Homilię do pielgrzymów fizycznych, ale także tych duchowych zgromadzonych na Jasnej Górze i przy transmisji radiowo-telewizyjnej, wygłosił abp senior Józef Michalik.