Cztery zestawy fotowoltaiczne trafiło do Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego w Żurawicy [ZDJĘCIA]

Wysokiej klasy panele Jinko Solar o mocy 430 Wp oraz obsługujące je trójfazowe falowniki Solar TLX o mocy od 25 do 50 kW wraz z montażem, zapewniła wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Suntrans sp. z o.o. sp. koło z Przeworska. Instalacja posiada 30-letnią gwarancję liniowego utrzymania spadku mocy. Wartość inwestycji to ponad 635 tys. zł. Całość sfinansowana została ze środków własnych gminy Żurawica.

- Dla naszej gminy to już kolejny duży projekt związany z odnawialnymi źródłami energii, który – podobnie jak poprzednie – nie tylko cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców, ale jest przyjmowany przez nich z entuzjazmem. W ciągu ostatnich lat znacząco zwiększyła się liczba osób, które dostrzegają zalety takich rozwiązań. Rozwiązań, które są niejako potwierdzeniem, że władze gminy Żurawica stawiają na ochronę środowiska, ale przede wszystkim pamiętają o tym, że w dobie kryzysu energetycznego dają one poczucie bezpieczeństwa, ograniczając zużycie energii – a co za tym idzie – stale rosnących rachunków - dodaje A. Godos.