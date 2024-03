Protesty rolników w Polsce: Blokada przejścia granicznego w Medyce

- Nie sztuką jest utrudniać ludziom życie. Skoro Bruksela tego nie zrobiła, robią to sami rolnicy, biorą sprawy w swoje ręce i chcą to przyblokować. Niech rząd się opamięta, niech wyciągnie jakieś konsekwencje, padają małe przedsiębiorstwa, które nie mają produktów, które przyjeżdżają z Ukrainy. Rząd niech podejdzie racjonalnie, niech uderzy się w piersi. Jestem zmęczony tym wszystkim. Chyba, że zablokujemy całkowicie i władza rozgoni nas pałkami. Do tego może dojść. Nie przeciągać struny, nie męczyć społeczeństwa, rolników i sąsiadów z Ukrainy, bo sytuacja jest napięta - uważa Kondrów.