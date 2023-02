Dwa zabytkowe obiekty przy ul. Słowackiego w Przemyślu popadły w ruinę, ale można je kupić i uratować [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Na sprzedaż trafiły dwa obiekty wpisane w rejestr zabytków na działce o powierzchni 33,78 ara, które zlokalizowane są przy ul. Słowackiego w Przemyślu. Powierzchnia użytkowa większego budynku to ok. 1000 m2, a drugiego ok. 200 m2.