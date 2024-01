Firma z Podkarpacia dwukrotnie naliczyła dla siebie zwrot podatku VAT. Wychwycił to pracownik podkarpackiej KAS

- Stwierdzona nieprawidłowość wynikała z dwukrotnego odliczenia podatku naliczonego VAT, a efektem przeprowadzonych czynności sprawdzających było dokonanie właściwej korekty przez weryfikowanego podatnika - dodaje.

Dzięki JPK_VAT zmniejsza się liczba kontroli podatkowych, a czynności sprawdzające realizowane przez pracowników urzędów skarbowych trwają krócej. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres rozliczeniowy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT posiada określony układ i format, który ułatwia jego przetwarzanie.