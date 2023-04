Kiermasz Wielkanocny 2023 w Żurawicy pod Przemyślem [ZDJĘCIA]

Na tych, którzy chcieliby "upolować" świąteczne smakołyki, czekały stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Ciasta, zakwasy, babeczki, pasztety, domowe chleby i chrzany to tylko początek długiej listy przygotowywanych kulinarnych cudowności.

Żurawickie kiermasze to nie tylko okazja do udanych, przedświątecznych zakupów. To przede wszystkim pretekst do miłych spotkań, rozmów i integracji lokalnej społeczności. Okazją do owych było towarzyszące kiermaszowi spotkanie przy gorącym żurku i pachnącym serniku, na które zaprosił wszystkich mieszkańców naszej gminy jej włodarz Tomasz Szeleszczuk. Aromatyczny żurek, przygotowany przez niezastąpionych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowcach i rozpływające się w ustach serniki upieczone przez naszych wspaniałych seniorów z Klubów Senior+ w Żurawicy i Batyczach rozeszły się jak świeże bułeczki.