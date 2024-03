Kobiety w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu

Kobieta w szeregach policji nie jest już zaskoczeniem. Panie coraz częściej decydują się na tą trudną i odpowiedzialną, policyjną służbę.

- Policjantki doskonale sprawdzają się w służbie prewencyjnej, kryminalnej, jak i logistycznej. Obecnie widok kobiety podczas zabezpieczenia meczów, kontroli drogowej czy patrolowania ulic już nikogo nie dziwi. Najczęściej to panie też zajmują się wspieraniem ofiar przemocy oraz pracą z młodzieżą i dziećmi. Z powodzeniem sprawdzają się także na policyjnych stanowiskach kierowniczych. Bycie policjantką to z jednej strony satysfakcja z drugiej, ogromne zaangażowanie. Policjantką jest się całą dobę, to zawód, który wymaga wielu wyrzeczeń i dyspozycyjności - mówi asp. Joanna Golisz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.